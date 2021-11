Problemi sulla Cremona-Piacenza, Corsini: “Pronti a ragionare con la Lombardia”

“Sui problemi relativi al collegamento ferroviario Cremona-Piacenza la Regione Emilia-Romagna c’è. Sono pronto a ragionare sulle istanze evidenziate dai sindaci dei due comuni interessati alla tratta insieme alla collega della Lombardia, l’assessore Claudia Terzi”.

Risponde così l’assessore regionale a Infrastrutture e Trasporti, Andrea Corsini, alla richiesta di incontro arrivata dai sindaci Patrizia Barbieri di Piacenza e Gianluca Galimberti di Cremona sulle problematiche relative al collegamento ferroviario tra le due province.

“La situazione è nota- prosegue Corsini-, riguarda una linea tra due regioni, Emilia-Romagna e Lombardia, gestita da Rfi. C’è bisogno di mettere al tavolo più soggetti per valutare al meglio le soluzioni percorribili e praticabili, anche in termini di costi e benefici. Come sempre siamo pronti a fare la nostra parte e a confrontarci coi territori”.