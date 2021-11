Giornata dell’ascolto: a Borgonovo idee e richieste dai cittadini

Quando il neo sindaco di Borgonovo Monica Patelli e i suoi collaboratori avevano pensato di istituire una “Giornata dell’ascolto” si aspettavano di ricevere al massimo un paio di persone. A sorpresa se ne sono presentate oltre una ventina. C’è chi ha chiesto aiuto perché in difficoltà economica. Chi ha segnalato sporcizia lungo il viale o lungo le piste ciclabili, chi ha chiesto più panchine e maggiore decoro nei luoghi pubblici. Altri ancora hanno chiesto strade più curate, attenzione alla tutela degli animali e alle colonie feline. Un paio di imprenditori si sono presentati per capire quali siano gli intendimenti della nuova amministrazione in fatto di sviluppo delle attività produttive mentre altri borgonovesi, più semplicemente, si sono presentati per dare il loro contributo di idee in vista della stesura del cartellone di eventi natalizi. “Non ci aspettavamo una tale adesione – commenta Patelli – è andata oltre ogni nostra aspettativa”. La prossima Giornata dell’ascolto sarà giovedì 9 dicembre.

