Terza dose di vaccino anti-Covid per gli over 80: ecco gli appuntamenti in provincia

Prosegue lo sforzo dell’Ausl di Piacenza per favorire la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid nei “grandi anziani”, considerati a maggior rischio di sviluppare malattia grave per condizioni di fragilità. Per facilitare coloro che sono in difficoltà a spostarsi, sono state messe in calendario ulteriori opportunità sul territorio specifiche per chi ha più di 80 anni.

A Castel San Giovanni è prevista una seduta vaccinale straordinaria al Palacastello nella giornata di martedì 16 novembre, riservata solo agli over80. Gli interessati possono prenotarsi chiamando i numeri 800.651.941 o 0523.1871412 o recandosi a uno sportello Cup. È possibile anche recarsi in libero accesso dalle ore 8 alle ore 15.30.

Dopo quella attivata la scorsa settimana, a Fiorenzuola è prevista un’ulteriore seduta vaccinale riservata agli over 80 venerdì 19 novembre dalle ore 14.00 alle ore 19.30. La somministrazione si svolge nel punto prelievi (ex Macello). È necessario prenotare chiamando i numeri 800.651.941 o 0523.1871412 o recandosi a uno sportello Cup.

Le prossime tappe degli ambulatori di prossimità sono Nibbiano (20 novembre), Lugagnano (21 novembre) e Ferriere (23 novembre).

Le persone interessate (nate nel 1941 o negli anni precedenti) possono contattare i servizi sociali del proprio Comune di residenza o il medico di famiglia.