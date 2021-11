“Fedeltà sentimento da coltivare ogni giorno”. L’Arma celebra la Virgo Fidelis

Celebrata oggi, 22 novembre, la vergine Maria patrona dell’Arma dei carabinieri sotto il nome di Virgo Fidelis alla presenza delle massime autorità religiose, militari e civili: “Siamo raccolti oggi per celebrare la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei carabinieri” ha detto il vescovo monsignor Adriano Cevolotto che ha officiato alla messa in San Giovanni in Canale. “Ci uniamo a loro e a tutte le forze di polizia di cui abbiamo sempre bisogno per sentirci parte di una comunità che necessita de bene di tutti : “nei secoli fedele” ha ricordato il vescovo il motto dell’Arma: “ la fedeltà è qualcosa che impegna il presente e il futuro. E’ un sentimento che va coltivato giorno per giorno. Il vescovo ha quindi ricordato le recenti vicende giudiziarie come vere e proprie ferite che vengono riaperte: “ma nel rispetto dei principi che ispirano ad un servizio così prezioso come quello portato avanti dalla Benemerita, occorre ringraziare i militari che hanno ben promosso la fedeltà”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà