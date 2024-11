Virgo Fidelis, a Strà premiati 36 soci dell’Associazione nazionale carabinieri

Sono 36 i soci dell’Associazione nazionale carabinieri omaggiati durante la celebrazione, nel santuario di Strà, dedicata alla Virgo Fidelis, patrona dell’Arma. Quest’anno Santolo Alfano, presidente dell’associazione che riunisce carabinieri e carabinieri in congedo dell’intera Valtidone, ha consegnato 36 attestati di riconoscenza ad altrettanti soci che da decenni militano nel sodalizio. Tra di loro Angelo Lavelli e Donato Rossi vantano mezzo secolo di militanza. La festa della patrona dell’Arma è stato anche il momento per tirare le somme di un anno di solidarietà per i contributi devoluti a favore di diverse realtà meritorie dell’intera vallata.