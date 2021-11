Rottweiler fugge e semina il panico: due persone ferite e pincher azzannato

Un rottweiler da mezzo quintale senza museruola è sfuggito al suo padrone e ha seminato il panico fra via Geravasio e via Manfredi, in città.

Il bilancio di quanto accaduto nel fine settimana è di due contusi e un cane pincher azzannato. Il padrone del rottweiler, un cittadino cinese, al termine della baruffa ha chiesto scusa a tutti e subito dopo è stato visto con i carabinieri per la presumibile denuncia per malgoverno di animali.

Tutto è cominciato quando il cane da combattimento, in fuga, ha avvistato il pincher che era con il suo padrone, un anziano piacentino, e lo ha assaltato.

Il cagnolino ha tentato disperatamente di salvarsi infilandosi sotto ad un auto in sosta, ma il molosso lo ha azzannato ugualmente alle zampe posteriori, senza più moillare la presa. Il proprietario del cagnetto è stato colto da malore, un passante che ha tentato di aiutare il pincher è stato fatto cadere dal cane da combattimento e alla fine sono accorsi due giardinieri con forconi per tenere a bada l’animale di grossa taglia. Sul posto i carabinieri, la Croce Rossa e gli accalappiacani che con una lunga asta e un cappio hanno catturato il rottweiler.