Aggredita da due rottweiler, a “Le iene” la terribile esperienza di Roberta

La piacentina Roberta, attaccata da due rottweiler il 9 agosto 2017 in Piazza della Rocca a Caorso, è stata protagonista di un servizio servizio televisivo andato in onda su Italia 1, martedì 20 febbraio, all’interno della trasmissione “Le iene”.

La narrazione di quel drammatico episodio scorre in parallelo all’esperienza di Natale, il proprietario dei due animali, condannato per omessa custodia e oggi addestratore e operatore di un’associazione onlus che si dedica al recupero di animali particolarmente aggressivi.

Roberta è una miracolata: è stata azzannata al volto e le hanno divorato un braccio, ma non ha smesso di amare i cani. “Ho un totale di 365 punti e un danno biologico da 750mila euro. Il dolore fisico passa – dice mostrando sul grande schermo il suo cagnolino Tullio -; quello dentro rimane e rimarrà sempre. E’ giusto che la gente sappia quello che può succedere all’improvviso per incauto confinamento di questi animali”. La donna non dà alcun colpa al cane che l’ha aggredita, quanto piuttosto al proprietario.