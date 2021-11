Rosa festeggia 102 anni con la terza dose di vaccino. “Ci vediamo per il richiamo”

Festeggiare i 102 anni con la terza dose di vaccino anti Covid.

Accompagnata dal figlio, Rosa è andata all’hub in Arsenale felice per l’opportunità. Medici e infermieri, colpiti dalla sua tempra, le hanno chiesto il segreto di tanta longevità. “Non so – ha risposto lei, con un sorriso – mi vogliono tutti bene: sarà per questo?”.

Alla fine Rosa ha salutato i professionisti del centro vaccinale dicendo: “Ci vediamo il prossimo anno per il richiamo”.

