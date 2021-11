Voci di provincia. Drag queen, l’arte di non prendersi (troppo) sul serio

Dizione perfetta, voce profonda, ognuna un mito in tasca, da Milva ad Amanda Lear fino, perché no, alla nostra mitica Fiordaliso. Ore di trucco e parrucco, ma eccole, le donne da un altro mondo, quello dove la regola numero uno è non prendersi troppo sul serio e portare colore ed energia dove tutto è grigio. Con noi, a raccontarsi, le performer Sabrina Sperman, Stanga Rame, Olimpia, Analira. In foto, Freddie Marilyn. Ecco, proprio oggi, 24 novembre, ricorrono i trent’anni dalla morte dell’immortale Freddie Mercury, l’originale: ed era proprio lui a dire “Si può essere tutto ciò che si vuole, basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di poter essere”. Grazie, ragazze. – di Elisa Malacalza. Editing e sound design Matteo Capra

