A Pianello tre aule della scuola primaria dedicate a figure femminili

Tre aule della scuola primaria di Pianello sono state intitolate a tre figure femminili. Due, Carmen Tonzini e Adriana Cassi, non ci sono più. Il terzo nome è quello di Aurora, bimba speciale la cui presenza ogni giorno accanto agli altri alunni della scuola primaria di Pianello insegna loro la ricchezza della diversità. Carmen Tonzini è stata una storica bidella della primaria mentre Adriana è stata una giovane pianellese che una malattia ha strappato all’affetto dei suoi cari. La piccola Aurora frequenta invece le scuole di Pianello mostrando ai compagni la bellezza delle mille sfaccettature della vita. “Tutte e tre le aule sono importanti perché ricordano persone che hanno in qualche modo, in maniera diretta o indiretta, avuto un ruolo educativo importante per i bambini della nostra scuola” dicono le insegnanti.

