Piacenza on ice: dal 27 novembre si pattina sul ghiaccio. Serve il green pass

Torna Piacenza on Ice, la manifestazione invernale dedicata al pattinaggio sul ghiaccio. Per due mesi (da sabato 27 novembre al 23 gennaio) due piste ghiacciate, una per adulti, l’altra per i più piccoli, saranno a disposizione dei piacentini, e non solo, nel cortile del palazzetto dello sport di via Alberici. Nei giorni festivi si potrà pattinare dalle 10 alle 23.30, nei feriali dalle 14 alle 19.30 sempre muniti di green pass. Saranno presenti anche stand gastronomici.

