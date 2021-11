Covid, report settimanale: nel Piacentino contagi in calo (-4,7). Nelle scuole 53 casi

Nella settimana dal 21 al 28 novembre i casi di positività al Covid nel Piacentino sono stati 286, 14 in meno rispetto alla settimana precedente. La fascia d’età più colpita è la 0-17 con 177 casi. Lo riporta il report settimanale dell’Ausl sull’andamento dell’epidemia nel nostro territorio. I positivi nelle scuole sono stati 53. Complessivamente le persone in quarantena e isolamento sono 1.386, sostanzialmente stabili le segnalazioni alle Usca passate da 318 a 323. All’ospedale sono ricoverate 47 persone positive al virus, quattro sono in Terapia intensiva. I decessi la settimana scorsa sono stati cinque.

REPORT SETTIMANALE AUSL PIACENZA