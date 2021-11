Vaccini, per bambini da 5 a 11 somministrazioni dal 23 dicembre nel Piacentino

Dal 23 dicembre anche nel Piacentino partiranno le vaccinazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni che complessivamente sono circa undicimila. Ai bambini saranno dedicate sedute specifiche nei centri vaccinali e le modalità sono ancora da definire.

Scatta domani 1 dicembre la possibilità di prenotare la terza dose per tutte le persone maggiorenni. Al momento ne sono state somministrate 25mila e 33mila sono prenotate. La categoria over 80 raggiunge il 50% della copertura tra persone che hanno già ricevuto la terza dose e chi l’ha già prenotata. Questa settimana sono aumentate del 2.2% le richieste di prima dose nella categoria 12/19.

Luca Baldino, direttore generale dell’Ausl rivolge un appello ai cittadini per la prenotazione della terza dose in prossimità della scadenza dei cinque mesi dalla seconda e non con troppo anticipo.

Tutti i centri vaccinali della provincia sono stati riattivati e potenziati per raggiungere le duemila dosi al giorno, al momento sono circa 1.400. Verranno aggiunge sedute dedicate alle categorie per le quali la vaccinazione è obbligatoria. All’ex Arsenale si prevedono anche aperture serali. L’obiettivo è raggiungere entro febbraio le 180mila persone a cui scadono i cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Il prossimo ambulatorio di prossimità è previsto a Gropparello il 4 dicembre.