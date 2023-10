Influenza, medici di famiglia testimonial per un giorno: “Vaccinarsi è importante”

Dal 16 ottobre a Piacenza è partita la campagna di vaccinazione contro l’influenza. La Regione Emilia-Romagna ha destinato all’Ausl un fabbisogno di circa 70mila dosi. Oggi alcuni giovani medici di famiglia – Gianluca Cogni, Sara Resi, Anna Pelis, Matteo Guglielmi, Greta Gregori, Nicola Arcelli e Sara Bottazzi – si sono sottoposti alla vaccinazione antinfluenzale come testimonial per invitare i propri pazienti (e in generale tutta la cittadinanza delle categorie interessate) ad aderire all’invito. Presente il direttore generale Paola Bardasi.

La vaccinazione antinfluenzale viene offerta gratuitamente alle persone di età uguale o superiore a 60 anni con particolare riguardo a operatori e residenti di strutture assistenziali, con o senza patologie croniche; donne in gravidanza, indipendentemente all’età gestazionale o in post partum; medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali; soggetti di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti; persone rientranti nella fascia d’età 6 mesi-59 anni con patologie croniche che espongono ad elevato rischio di complicanze o di ricoveri correlati all’influenza (compresi i conviventi); addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo (forze dell’ordine e protezione civile, compresi i Vigili del fuoco, Carabinieri, Militari e la Polizia municipale; personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, volontari dei servizi sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono servizi essenziali); persone a contatto di soggetti fragili; personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani; volontari in ambito sociosanitario e donatori di sangue. Su richiesta degli interessati, è prevista la gratuità anche per bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni su richiesta da parte degli interessati.

Gli over60, i malati cronici e i loro familiari e le donne in gravidanza possono rivolgersi al proprio medico di famiglia. Le donne in gravidanza possono effettuare la vaccinazione anche nelle sedi dell’Igiene e Sanità Pubblica in concomitanza con la vaccinazione trivalente (difterite-tetano-pertosse) o la vaccinazione anti Covid-19. I bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni e quelli fragili, a rischio complicanze, possono richiederla al pediatra di famiglia. Alla vaccinazione dei bambini, come sempre, collabora anche la Pediatria di Comunità, che mette a disposizione sedute specifiche per questa attività.

Gli addetti ai servizi essenziali, i donatori di sangue e le altre categorie si possono presentare in accesso libero, senza bisogno di prenotazione, all’Igiene e Sanità pubblica, che ha predisposto un calendario di vaccinazioni capillari sul territorio provinciale.

Per giorni, orari e sedi, bisogna consultare il sito www.ausl.pc.it.

