Alessandra Todisco prima Manager dell’anno: “Modello di impegno e tenacia”

Con Alessandra Todisco direttore generale di Sivam, si rompe un altro “tetto di vetro” sopra l’universo femminile. E’ lei la prima donna “manager dell’anno” premiata da Federmanager Piacenza. La consegna del premio si terrà sabato 4 dicembre all’Hotel Roma, a Piacenza. Todisco, 43 anni, già segnalata fra i migliori giovani manager del Nord Est, opera nella Società Italiana Veterinaria Agricola Milano con sede a Casalpusterlengo, 75 dipendenti e 130 agenti venditori ed è insegnante alla Cattolica. Non è semplice essere donna nel mondo del lavoro, madre e moglie: “Vogliamo dire che c’è parità assoluta ma non è così, io penso che ci debbano essere pari opportunità – dichiara – ma abbiamo una forma mentis e competenze diverse rispetto agli uomini, anche se complementari e proprio questo crea valore”.

Il presidente di Federmanager Michele Vitiello è particolarmente soddisfatto della scelta: “Vogliamo proporre un modello di donna fondato su impegno e determinazione. Todisco incarna i valori della tenacia, capacità e dedizione e ha saputo conciliare carriera e famiglia”. Vitiello annuncia per il 2022 azioni specifiche per recuperare lo scarto di genere. “Si vuol anche far crescere la forza della componente femminile con una serie di iniziative. Per recuperare il gender gap che riguarda tutta l’Italia, diversamente dai paesi del Nord Europa, vogliamo proporre un nuovo modello”.