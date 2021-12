Vaccini, da oggi tutti i maggiorenni possono prenotare la terza dose

Da oggi, mercoledì 1 dicembre, a Piacenza come in tutta la Regione Emilia-Romagna, si procederà alla prenotazione e somministrazione della terza dose booster del vaccino anti Covid19 per tutti i maggiorenni, come da indicazioni della Struttura commissariale nazionale.

Possono richiedere un appuntamento tutti coloro che hanno almeno 18 anni compiuti e che abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 150 giorni (5 mesi).

Come si prenota:

– chiamando il numero 800.651.941 oppure il nuovo numero 0523.1871412 dedicato alla prenotazione della vaccinazione anti Covid-19, attivo da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17 e il sabato dalle 8.30 alle 13

– in farmacia

– online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse) o su www.cupweb.it

– rivolgendosi a uno degli sportelli Cup del territorio

– rivolgendosi al proprio Medico di famiglia

L’Azienda sanitaria ricorda che la prenotazione va richiesta in prossimità della scadenza dei 5 mesi dall’ultima somministrazione e non prima. Le agende vengono continuamente aggiornate e predisposte in base al numero di utenti candidabili alla terza dose nel periodo.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà