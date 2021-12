Controlli Covid: due locali temporaneamente chiusi dalla polizia

Proseguono anche da parte della questura i controlli per il rispetto delle normative anti Covid nei pubblici esercizi.

Al titolare di un esercizio commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande, gli agenti hanno notificato l’ordinanza ingiuntiva emessa dalla prefettura di Piacenza, con la quale è stata ordinata la chiusura dell’esercizio commerciale per cinque giorni.

In un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande con annessa sala giochi, sono state sanzionate due persone: l’avventore è stato trovato senza green pass e al proprietario è stata applicata la sanzione accessoria, con due giorni di chiusura per non aver effettuato il dovuto controllo al suo cliente.

Nei giorni passati, inoltre, durante il controllo di un altro esercizio pubblico, un avventore ha mostrato agli operatori il green pass di un’altra persona e pertanto è stato segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di sostituzione di persona.