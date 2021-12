Vaccini Covid, terza dose: ieri 4.200 piacentini hanno prenotato l’iniezione

Nel primo giorno di prenotazioni della terza dose aperte a tutti i maggiorenni – dai 18 anni compiuti in su – sono state ben 4.200 le persone che hanno chiamato l’Ausl per fissare la data di somministrazione. Grazie al potenziamento annunciato nelle ore scorse dal direttore generale Luca Baldino, attualmente i primi posti liberi si trovano nell’immediatezza del Natale anche se è probabile che presto si passerà ai primi giorni del nuovo anno. A prenotarsi sono in particolar modo le persone che hanno in scadenza il proprio Green pass assieme a coloro che desiderano sottoporsi alla terza dose prima di Natale per avere una maggiore protezione per le feste.

