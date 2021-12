Ad Ancarano ecco il presepe in ricordo di Andrea Pudici e Michele Lizzori

Ritorna ad Ancarano il presepe della frazione rivergarese dedicato ad Andrea Pudici e Michele Lizzori, due persone che se ne sono andate troppo presto ma che restano nel cuore di chi resta. A organizzarlo, in via Primo Maggio è come sempre la sezione Aido di Rivergaro. Come ogni anno, vale la pena fare un salto per rendere omaggio a Andrea e Michele e rivivere la magia del Natale.

Il presepe sarà visitabile dalle ore 15 alle ore 18 in diverse giornate specifiche: dal 16 al 19 dicembre, dal 23 al 26 dicembre, dal 30 dicembre al 2 gennaio e, infine, anche il 6 gennaio in occasione dell’Epifania.

Quest’anno per poter vedere le statuine e l’allestimento sarà necessario esibire il green pass. Nell’occasione sarà organizzata anche una lotteria benefica a favore di Aido in collaborazione con il Conad di Rivergaro, che metterà a disposizione dei premi. I biglietti vincitori saranno estratti il prossimo 6 gennaio. Tra gli sponsor c’è anche l’azienda vitivinicola di Annibale Gazzola, a Donceto di Travo.