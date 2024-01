La Ss 45 ad Ancarano resta chiusa fino a lunedì. Asfalti ritardati per maltempo

La Statale 45 ad Ancarano non riaprirà stasera a mezzanotte. Si potrà percorrere a senso unico alternato da lunedì alle 6.30, come da nuova ordinanza, mentre domani e domenica il traffico sarà ancora deviato sulla Provinciale di Gossolengo.

La motivazione del rinvio – spiegano dal Comune – nasce dal fatto che, una volta trovata la ditta per gli asfalti, questa ha valutato per timore del maltempo di posticipare la conclusione della realizzazione del sottopasso tra Ancarano e Pieve. Opera, quest’ultima, dal valore di 300mila euro di fondi comunali con il contributo anche del distributore di Ancarano.

La strada, in quel tratto di Statale 45, è chiusa dal 2 gennaio: in 3 giorni sono stati fatti i tagli, gli scavi, la posa degli scatolari in cemento, e la ricucitura della strada. Mancano appunto gli asfalti. Al momento non si registrano disagi, se non quelli legati alla segnaletica, che sono stati risolti mercoledì.