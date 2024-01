Proseguono i lavori per il nuovo sottopasso ciclabile di Ancarano. Statale 45 chiusa

Proseguono a pieno ritmo i lavori di costruzione del nuovo sottopasso ciclabile di collegamento tra Ancarano e Pieve Dugliara. Il cantiere, in programma fino alla mezzanotte del 5 gennaio, ha previsto la chiusura della strada statale 45 all’altezza di Ancarano.

Va ricordato che per chi proviene da Bobbio in direzione Piacenza, all’altezza del supermercato, c’è la deviazione viabilistica che porta alla strada provinciale SP28. Per chi proviene da Piacenza in direzione Bobbio, all’altezza del semaforo di Niviano, c’è la deviazione che indica la strada Provinciale SP28. E chi abita in zona Portichetto-Ancarano Sopra-Diara può arrivare fino al cantiere, dove è presente la deviazione che porta a Pieve per poi immettersi sulla SP28.