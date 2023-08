Attrezzati per commettere furti: carabinieri fermano tre giovani ad Ancarano

Erano attrezzati e pronti a commettere qualche furto. Denunciati tre giovani: nella loro auto sono stati trovati arnesi da scasso. Beccati dai carabinieri i tre soggetti senza fissa dimora mentre circolavano nella località di Ancarano (Rivergaro).

Tre giovani, uno di 29 anni e due di 21 anni, verso le 10 di sabato sono stati fermati e controllati a bordo di una vettura con targa straniera da una pattuglia della stazione di Rivergaro. Stavano verosimilmente pianificando uno o più furti da consumare nelle ville o abitazioni nei pressi di Ancarano.

I carabinieri fanno sapere che “i tre, con alcuni trascorsi giudiziari, non hanno saputo dare una giustificazione plausibile sulla loro presenza in zona”. Nell’utilitaria sulla quale viaggiavano, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato “diversi strumenti di effrazione tra cui tronchese, cacciaviti, piede di porco, guanti. Non solo, i tre avevano portato con sé anche dei passamontagna e torcia”.

I carabinieri di Rivergaro hanno sequestrato tutto per metterlo a disposizione dell’autorità giudiziaria alla quale hanno denunciato i tre giovani.