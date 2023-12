Sottopasso tra Ancarano e Pieve Dugliara, la Statale 45 chiuderà dal 2 al 5 gennaio

Sono state fissate definitivamente le date di chiusura totale della Statale 45 a Rivergaro per poter realizzare il nuovo sottopasso ciclabile che collegherà Ancarano con Pieve Dugliara: un breve tratto di strada sarà completamente chiuso al traffico dal 2 gennaio al 5 gennaio. In tutto, 265 metri di strada “off limits” che però costringeranno residenti e automobilisti di passaggio a percorrere strade alternative.

Il traffico sarà dunque chiuso nel tratto di “45” compreso tra i due incroci di accesso alla frazione di Ancarano: il primo stop sarà immediatamente a valle dell’incrocio tra via dei Borzoli, l’ingresso a Pieve Dugliara e la Statale 45 (nei pressi del distributore di benzina) e il secondo stop sarà posizionato a monte dell’incrocio tra via Ancarano, via del Ricovero e la Statale 45 (zona Portichetto). In entrambi i casi, gli incroci resteranno aperti in direzione perpendicolare alla “45” per consentire i normali attraversamenti di collegamento tra Ancarano e Pieve Dugliara. Lo stop alla circolazione sarà completo, giorno e notte, a partire dalle ore 7 del 2 gennaio fino alle ore 24 del 5 gennaio: servirà a posizionare i prefabbricati scatolari di cemento che costituiscono l’ossatura principale del sottopasso.

In generale, la viabilità alternativa consigliata (e comunque l’unica percorribile dai mezzi pesanti) è rappresentata dalla provinciale 28 nel tratto tra Niviano, Roveleto Landi, Pieve Dugliara e Rivergaro. Chi proviene da Piacenza, può svoltare a Niviano sulla Sp28 mentre chi arriva da Bobbio può percorrere la stessa strada partendo dallo svincolo nei pressi del supermercato Conad di Rivergaro. In questi giorni saranno aggiornati i cartelli indicanti la viabilità alternativa (posizionati nei giorni scorsi e provvisoriamente coperti). La scelta di chiudere la Statale 45 proprio nei primi giorni del 2024 non è casuale ma risponde anche alla necessità di recare il minor disagio possibile alla popolazione, in un momento dell’anno in cui le scuole e alcune attività lavorative sono chiuse.