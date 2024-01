Statale 45 chiusa per tre giorni all’altezza di Ancarano: la viabilità alternativa

Dalle 7.00 di oggi, 2 gennaio, fino alla mezzanotte del 5 gennaio, chiude la Statale 45 all’altezza di Ancarano, per consentire i lavori di costruzione del nuovo sottopasso ciclabile di collegamento tra Ancarano e Pieve Dugliara.

Come spiegano dal Comune sulla base dell’ordinanza di Anas, per chi proviene da Bobbio in direzione Piacenza, all’altezza del supermercato Conad ci sarà la deviazione che porta alla strada provinciale SP28; per chi proviene da Piacenza in direzione Bobbio, all’altezza del semaforo di Niviano ci sarà la deviazione che indica la strada Provinciale SP28; chi abita al Portichetto/Ancarano Sopra/Diara potrà arrivare fino al cantiere, dove sarà presente la deviazione che porta a Pieve per poi immettersi sulla SP28.

Per quanto riguarda i mezzi pesanti, la viabilità resta la stessa. Vengono invece spostate le fermate del trasporto pubblico: la fermata “Niviano Piazza” viene spostata all’incrocio con la strada comunale Roveleto Landi mentre vengono sospese le fermate Niviano Cimitero, Ancarano Sotto, Ancarano Sopra, Pieve Dugliara, Portichetto. Resteranno attive le fermate del bus di Diara e Rivergaro.

Nei giorni scorsi sono comparsi cartelli di colore giallo per segnalare le deviazioni e la segnaletica sarà ulteriormente potenziata.