Un’auto nel sottopasso ferroviario di via dei Pisoni: interviene la polizia locale

Una Mercedes nel sottopasso ferroviario di via dei Pisoni: uno spettacolo insolito è apparso sabato mattina ai piacentini che si sono incamminati lungo la scala del sottopassaggio che da via dei Pisoni conduce a via Diete di Roncaglia e strada Caorsana.

Durante la notte, infatti, un automobilista per cause che ancora devono essere chiarite ha imboccato la stradicciola che porta al sottopasso, dove è finito con la sua macchina dopo aver disceso le scale sulle quattro ruote. Ieri mattina, sul posto la polizia locale, si sono svolte le operazioni di recupero dell’automobile grazie a una ditta specializzata.