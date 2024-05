“Ritrovo di spacciatori”: il Comune elimina sei panchine nell’area del Corpus Domini

Il Comune di Piacenza ha provveduto a rimuovere sei panchine nella piccola area verde tra via Samorè e via Gambara, nella zona del Corpus Domini del quartiere Farnesiana di Piacenza.

spaccio e degrado i motivi della decisione

La decisione è stata assunta dopo le continue lamentele dei residenti, i quali – spesso immortalandoli con i propri cellulari – avevano segnalato continui episodi di spaccio e violenza proprio all’interno del giardinetto, con protagonisti ragazzi giovanissimi. Specialmente durante le ore notturne le panchine, stando a quanto raccolto, erano utilizzate come bivacco per lo spaccio di droga.

la rimozione non convince i RESIDENTI

“Una soluzione a metà, che comunque non risolve il problema” hanno commentati alcuni degli stessi residenti. “Quelle panchine, di giorno, sono utilizzate da anziani e bambini. Rimuoverle solo per colpa di alcuni non ci sembra la soluzione più corretta”.

le parole dell’assessore al decoro urbano

“In certe ore queste panchine erano utilizzate in modo inopportuno, da qui la loro eliminazione” ha replicato l’assessore al decoro urbano Matte Bongiorni, motivando la decisione. “Ho condotto personalmente, insieme alla polizia locale e ai manutentori del Comune, ben più di un sopralluogo in quell’area: la nostra decisione è dettata proprio dalle proposte emerse dai gruppi di vicinato, i quali avevano fatto esplicita richiesta di rimuovere tali panchine. Certo, limitare in qualche modo lo spazio pubblico equivale sempre ad una sconfitta, ma è altrettanto vero che certe situazioni contingenti, e questa lo era, impongono spesso scelte dolorose. Ovvio, la nostra speranza è che le panchine possano presto essere reinstallate, come già avvenuto in altri casi dove si era agito analogamente. Concludo dicendo che in cantiere c’è una serie di altre micro-opere, come sistemazione della pavimentazione, qualche potatura ad hoc e la ristrutturazione di alcuni muretti, che si inseriscono nel contesto di riqualificazione della zona”.

nuovi episodi di degrado nella zona

Nel frattempo, si moltiplicano le segnalazioni di episodi poco “simpatici” all’interno del quartiere. L’altra notte un cane sfuggito al proprio padrone (che stando a chi ha filmato la scena si tratterebbe di un cosiddetto “maranza”) ha gironzolato indisturbato e per parecchi minuti nell’area adiacente la chiesa. “Non se ne può più”, l’amaro commento di chi abita da queste parti. “Spesso la sera abbiamo paura ad uscire, nel timore di imbatterci in qualcuno di questi personaggi”.

La “guerra alle panchine” per prevenire gli episodi di degrado e disturbo della quiete pubblica non è nuova nella nostra città: nel 2015, infatti, suscitò non poche polemiche il caso delle panchine eliminate sul tratto di Facsal tra piazzale Roma e piazzale Libertà.