Tre persone intossicate da monossido di carbonio nella tarda serata di ieri in un appartamento di via Boscarelli a Piacenza. Critiche le condizioni di una di loro, mentre le altre due sarebbero meno gravi. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. Accertamenti in corso sulle cause. Sotto la lente l’impianto di riscaldamento.

