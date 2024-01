Fuga di monossido, famiglia intossicata: in quattro portati in camera iperbarica

Un’intera famiglia di origine straniera è stata soccorsa nella notte in via Scoto , a Piacenza, a causa di una fuga di monossido carbonio. Marito, moglie e due figli maggiorenni si sono sentiti male, con pesanti sintomi da intossicazione. Sono stati proprio loro a chiamare il 118, che ha immediatamente inviato ambulanze e automedica. Tutti e quattro sono stati portati prima all’ospedale di Piacenza, ma subito trasferiti in camera iperbarica a Fidenza.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del Radiomobile e i vigili del fuoco, che hanno constatato il malfunzionamento della caldaia.