Borgonovo, il Comune vieta i botti per tutto l’anno. Multe fino a 500 euro

Borgonovo mette al bando i botti. Lo fa non solo in vista del periodo delle feste, quando botti petardi e fuochi d’artificio sono parecchio utilizzati, ma per tutto l’anno e sull’intero territorio comunale, frazioni comprese. La giunta ha approvato un’ordinanza tramite cui viene fortemente limitata la possibilità, per non dire che viene quasi del tutto vietata, di far scoppiare petardi o lanciare fuochi d’artificio durante tutto l’anno. Per chi sgarra sono previste multe che vanno da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. L’ordinanza vieta “l’utilizzo di materiale esplodenti e pirotecnici in presenza di animali e persone”. Botti e fuochi d’artificio sono inoltre banditi se si è a meno di 500 metri da case e luoghi sensibili. Si legge infatti che sono vietati a una “distanza inferiore ai 500 metri da luoghi di ricovero, cliniche, ospedali, case di cura, scuola, ambiti condominiali e abitazioni dei centri abitati, luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, siti di interesse comunitario, ambiti naturalistici, strutture spazi verdi e pubblici destinati ad animali d’affezione”.

