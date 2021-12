Alberelli e cuffie di lana in dono a chi tiene in vita il commercio di Perino

Anche Perino si prepara al Natale. In attesa della messa tradizionale che sarà celebrata da don Costantino Tomaso Dadda alle 23, la sera della Vigilia, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Renato Torre ha distribuito a tutti i commercianti del territorio alberelli – alti quanto una persona – da decorare a piacimento. Quest’anno agli ambulanti del paese è arrivata in dono sempre dall’amministrazione anche una calda cuffia di lana blu, con la scritta ricamata “Comune di Coli”. “Gli ambulanti non hanno lasciato infatti la nostra piazza magari a favore di qualche attività più redditizia”, spiega l’assessora Isabella Silenzi, annunciando la consegna di un piccolo regalo ai piccoli di asilo e elementari.

