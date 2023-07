Il ponte per Donceto a Perino è completamente al buio da un anno. “Rischi altissimi”

Il ponte che porta a Donceto, Rondanera e altri paesi lungo la strada della Pietra Perduca è completamente al buio. Si tratta dello svincolo che si incontra a Perino girando a sinistra dalla Statale 45, provenendo da Bobbio. Non si capisce se la competenza sia di Anas o del Comune di Coli: intanto chi percorre la strada, che porta anche all’area sportiva, lo fa al buio da un anno. “Ci sono forti rischi”, segnala il vicesindaco di Travo Luigi Mazzocchi, stanco della situazione. Libertà ha verificato in un sopralluogo alle 23.30 la situazione, come documenta la foto qui sopra.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ