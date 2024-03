Lampioni in tilt a Piacenza: strade al buio in alcune vie, residenti preoccupati

Attenti al buio a Piacenza. Accade in via Guastafredda, in via Garibaldi, in via Vigoleno e in piazza Borgo, dove l’illuminazione in certe serate scompare, lasciando le strade nel buio più totale. “È capitato diverse volte – fanno notare alcuni residenti – non sembra ci sia un problema alle lampade dei lampioni perché altrimenti resterebbero spente. Ma non siamo elettricisti. Detto questo, alcuni punti della strada restano proprio al buio e non è bello passarci: insomma, non si sta proprio tranquilli”.

Da parte sua l’assessore Matteo Bongiorni sottolinea come il problema derivi dalla linea: “Gli uffici tecnici e la ditta incaricata sono ben consapevoli della problematica, essendo intervenuti più volte sia per rimettere in funzione la linea, sia per individuarne le criticità dato che nel comparto indicato, il problema è stato individuato nell’ammaloramento fisico della linea – spiega – la manutenzione ordinaria viene svolta quotidianamente con squadre fisse presenti sul territorio e pronte a rispondere alle segnalazioni che arrivano anche dalla cittadinanza”.

Il fatto è che l’illuminazione pubblica comprende oltre 17.000 punti luce: “Il disservizio segnalato emerge soprattutto nelle giornate umide o piovose, ma il deterioramento del cavo elettrico è oggettivo e ormai difficilmente recuperabile senza prevederne una sua sostituzione, almeno parziale” sottolinea Bongiorni.

