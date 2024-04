Le vie del centro a luci spente, la polemica per i residenti: “È una questione di sicurezza”

Piacenza al buio. Continuano le polemiche per i lampioni spenti in alcune zone del centro. Stavolta si tratta di via Croce e via Garibaldi, dove da giorni l’illuminazione pubblica fa le bizze.

“Non è solo una questione di illuminazione, ma di sicurezza – fanno presente alcuni residenti della zona – come si può stare tranquilli a vagare nel buio? Tornare a casa a piedi o in bicicletta non è bello in questa situazione”.

La risposta dell’assessore Bongiorni Da parte sua l’assessore alla viabilità Matteo Bongiorni non può che riconfermare quanto dichiarato nei giorni scorsi proprio a Libertà: “Il problema è ben presente all’amministrazione – spiega – ma è chiaro che rispetto a pochi giorni fa, con le festività in mezzo, non si è trovata una soluzione. Il problema è stato individuato nell’ammaloramento fisico della linea: di fatto il deterioramento del cavo elettrico è oggettivo e ormai difficilmente recuperabile senza prevedere una sua sostituzione, almeno parziale”. I problemi, nelle scorse settimane, hanno riguardato anche altri punti della città: “Gli uffici stanno monitorando problemi e guasti in via XXI Aprile, via Labadini e corso Garibaldi – assicura Bongiorni – questi interventi saranno inseriti in programmazione dei lavori per l’anno 2024”.