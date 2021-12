Nelle scuole 138 contagiati in una settimana. Asl: “Tracciamento in ritardo”

Sono 138 in nuovi casi di Covid accertati nelle scuole piacentine, secondo il report settimanale dell’Ausl. Le classi interessate sono 78, suddivise in 7 scuole per l’infanzia, 21 elementari, 12 Medie e 9 Superiori.

Le classi con trasmissione del virus interna sono 26. Al 19 dicembre erano 16 le classi in quarantena.

In questi giorni, molte famiglie hanno lamentato un ritardo nella convocazione per i tamponi molecolari dopo la presenza di positivo in classe: “C’è stata qualche difficoltà – ammette il direttore generale dell’Ausl, Luca Baldino – dovuto all’aumento dei positivi, che nelle scuole sono addirittura triplicati rispetto alle settimane scorse. Abbiamo rafforzato il personale, in questi giorni tutto dovrebbe tornare alla normalità e le vacanze natalizie ci aiuteranno. Ci rendiamo conto del disagio che possono vivere molti bambini e le loro famiglie, chiedo un po’ di comprensione e di continuare ad agire con senso civico, evitando contatti con altri anche in caso di tampone positivo in farmacia, nell’attesa di quello “ufficiale” nostro”.

Risolti, invece, i problemi, sempre dovuti alla carenza di personale, legati ai certificati di fine quarantena: i circa 400 cittadini in attesa sono stati tutti contattati e le tempistiche ridotte.

COVID A PIACENZA – IL REPORT SETTIMANALE