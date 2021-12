Controlli e ufficio itinerante nelle frazioni: nuova “task force” della polizia locale

È operativo il “Nucleo di polizia frazionale e di vicinato”: cinque agenti, coordinati dal commissario Marco Cassinelli, schierati nelle zone periferiche di Piacenza con l’obiettivo di garantire una presenza maggiore delle forze dell’ordine, anche attraverso veri e propri uffici itineranti allestiti sui mezzi di servizio. Ecco riassunto il nuovo progetto di sicurezza urbana voluto dall’amministrazione comunale: una sorta di “task force” della polizia municipale dedicata ai quartieri della nostra città, in stretto contatto con la rete del controllo di vicinato.

Il nucleo, attivo da ieri (22 dicembre), rappresenta dunque la prima “impronta” operativa impressa dal neocomandante Mirko Mussi, che si è insediato in via Rogerio da pochi mesi, lo scorso 15 ottobre. “Agli agenti coinvolti – spiega Mussi – è stato dato anzitutto l’incarico di tessere una relazione diretta con i referenti delle chat di vicinato, circa una ventina in totale. Il nucleo si concentra sui problemi quotidiani nelle frazioni. In certe giornate gli agenti sono presenti con veicoli dotati di scrivania, computer e stampante per intercettare le istanze dei residenti e fornire qualsiasi risposta utile”.

Il Nucleo di polizia frazionale e di vicinato nasce nell’ambito della riorganizzazione funzionale di tutto il comando, pur a fronte della carenza di organico sempre più pressante.

