Auto brucia in piazza Italia a Podenzano: sul posto i vigili del fuoco, carcassa distrutta

Attimi di paura stamattina, 29 dicembre, in piazza Italia a Podenzano. Un’auto ha preso fuoco, per cause da accertare, e i cittadini hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Le fiamme hanno avvolto l’automobile che è andata completamente distrutta. Un fumo denso si è levato interessando anche i palazzi circostanti che non hanno però riportato particolari danni. I vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio nel giro di breve tempo.

