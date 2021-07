Farnesiana, i residenti: “A una settimana dall’incendio auto ancora nel parcheggio”

C’è ancora puzza di bruciato nell’aria del Peep. A quasi una settimana di distanza dall’incendio di tre auto in via Divisione Partigiana Valnure, i mezzi divorati dalle fiamme sono ancora lì: nel parcheggio davanti ai condomini, accanto a un cartello abbattuto, su un “tappeto” di vetri rotti e resti di combustione.

Lo segnala anche un residente della zona: “Dopo diversi giorni dall’intervento dei vigili del fuoco – scrive l’uomo alla nostra redazione – ci sono ancora le carcasse delle vetture andate a fuoco. Considerando il pericolo rappresentato da questo scempio in un posteggio pubblico in città, mi chiedo quanto bisognerà aspettare per vedere finalmente l’area ripulita e ripristinata a una condizione di piena fruibilità”.