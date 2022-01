Fiori, candele e tanta commozione nel luogo dove sono morti i quattro ragazzi

Anche oggi l’argine del Trebbia a Puglia di Calendasco è stato meta di coloro che hanno voluto dedicare un pensiero affettuoso ai quattro ragazzi morti l’altra notte. Qualcuno ha anche deposto un mazzo di fiori e acceso una candela nel punto in cui la vettura su cui si trovavano Elisa, Costantino, William e Domenico è precipitata nel Trebbia.

L’emozione è fortissima, l’ondata di commozione che ha investito tutta Piacenza resta enorme, non solo nei comuni di residenza dei giovani.

Ieri sera nelle chiese di Calendasco, Castel San Giovanni e Borgonovo si sono tenute veglie funebri molto partecipate, domani sera alle 20.30 a Guardamiglio sarà recitato un rosario.

I funerali dovrebbero celebrarsi la prossima settimana, in molti hanno proposto una celebrazione unica nella Cattedrale di Piacenza per dare l’ultimo abbraccio ai quattro ventenni, tolti alla vita in una maniera così sconvolgente.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà