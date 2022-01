Ieri sera le veglie per i quattro giovani morti nel Trebbia. Ipotesi funerale in Duomo

Si ipotizza una cerimonia funebre comune, nel Duomo di Piacenza, per tutti i quattro ragazzi morti in Trebbia lunedì notte.

Nulla è ancora certo, ma si tratta di una possibilità confermata anche da don Luigi Bolzoni, parroco di Guardamiglio, paese in cui risiedeva uno dei ragazzi. Il prete ha spiegato che sarebbe emersa questa volontà da parte di alcuni familiari delle vittime. Dal momento che è stata disposta l’autopsia, occorrerà comunque attendere ancora qualche giorno per cingere in un ultimo abbraccio i quattro giovani.

Intanto ieri sera, 12 gennaio, si sono tenute le veglie funebri a Calendasco, Castel San Giovanni e Borgonovo. Una contemporaneità voluta e pensata proprio per rivolgere simbolicamente una preghiera collettiva a questi ventenni uniti da una grande amicizia: Elisa Bricchi, Costantino Merli, Domenico Di Canio e William Pagani.