Vigolzone, presto un poliambulatorio specialistico al centro civico comunale

Vigolzone avrà un poliambulatorio specialistico. Il piano terra del centro civico comunale di via degli Alpini ospiterà infatti il “Rocca Med”, struttura privata progetto del Gruppo Medico Rocca che ha vinto il bando del Comune di Vigolzone per ampliare la gamma dei servizi sanitari sul territorio.

I locali finora hanno ospitato il punto prelievi, già operativo tutti i martedì e che sarà ampliato per tutta la settimana che rimarrà convenzionato Ausl, e un ambulatorio di psicologia, la cui permanenza è in fase di valutazione.

Si mantiene così la destinazione di quello spazio, ma, come ha osservato il sindaco, Gianluca Argellati durante il sopralluogo di ieri, “si utilizza la potenzialità ed amplia la gamma dei servizi, portandoli vicino ai cittadini in un momento in cui si tende a delocalizzare anche la sanità”.