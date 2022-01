Gira il mondo studiando le farfalle: “Su di loro i segni dei cambiamenti climatici”

Da sempre sono le “migliori amiche” di Claudio Sbaraglia , entomologo piacentino di 26 anni con il cuore in Val Trebbia, ”mia terra d’origine nonché paradiso spirituale”, ma sempre con la valigia in mano. Tra un viaggio e l’altro, Sbaraglia ha scritto la sua tesi di laurea magistrale in Scienze Naturali – conservazione ed evoluzione. Un lavoro, che racchiude al suo interno l’esito di numerose ricerche condotte sul campo, incentrato sull’effetto che i cambiamenti climatici stanno avendo sulla distribuzione di specie altamente minacciate.

L’amore per le farfalle unito all’attenzione per la natura e l’ambiente, oltre alla tesi, ha spinto Sbaraglia a ideare anche altri interessanti progetti. ”Avendo compiuto in questi anni svariate esperienze all’estero ho deciso di racchiuderle in un blog, “La natura nascosta”. Sulla base degli studi da me compiuti, scrivo articoli divulgativi su base scientifica ma riportati come fossero racconti, con uno stile ironico e spero divertente, per nulla noioso insomma”.

L’INTERVISTA COMPLETA NELL’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTA’