Emporio solidale: dal 1 febbraio al via la raccolta di vestiti per bambini

Nasce una nuova iniziativa all’Emporio solidale di Piacenza. È la raccolta di vestiti usati primaverili ed estivi per i bambini dagli zero ai dieci anni: per tutto il mese di febbraio, dall’1 al 28, le persone potranno consegnare i vestiti lavati e in buono stato all’Emporio di via I maggio. Il tutto solo nelle giornate di apertura della struttura ossia il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 17 e il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12.

“Siamo molto emozionati – ammette Lidia Frazzei in rappresentanza dell’Emporio solidale – perché dopo un grande lavoro di preparazione, finalmente possiamo lanciare questa nuova iniziativa che si svolgerà per tutto il mese di febbraio”.

La raccolta di fatto ha un precedente: si tratta del servizio “Le cose che restano” avviato negli anni scorsi dal Centro per le famiglie con il Comune di Piacenza e poi ripensato a causa della pandemia.

“Abbiamo pensato di organizzare questo servizio con l’Emporio solidale – spiega l’assessore Federica Sgorbati – mantenendo la modalità di raccolta che ancora sarà di vestiti per bambini”.

Per tutte le info è possibile scrivere una mail all’indirizzo [email protected] o contattare lo sportello Informa famiglie e bambini del Centro per le famiglie.