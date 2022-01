Arrivano i tre milioni per il Paralimpico di Villanova: ipotesi apertura nel 2024

Tre milioni di euro in più confermati per il Centro Paralimpico di Villanova. Un finanziamento aggiuntivo deliberato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale partirà la gara per l’affidamento del secondo lotto. I fondi serviranno per la ristrutturazione dell’ex Ospedale Giuseppe Verdi (palazzina storica). Qui verranno ricavati 50 posti letto a disposizione di atleti e istruttori e dei pazienti delle Unità Spinali; un altro edificio verrà recuperato per la parte riabilitativa. A seguire verrà realizzata una pista di atletica. Il Centro dovrebbe essere pronto per il 2024. Sui lavori ha fatto il punto stamattina, 31 gennaio, il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino, durante un incontro con i sindaci del Distretto di Levante. Soddisfatto il sindaco di Villanova Romano Freddi: “E’ una buona notizia e speriamo che si possano rispettare i tempi previsti per l’apertura di tutto il complesso”. Un anno fa sono iniziati i lavori di costruzione della piscina paralimpica che, causa Covid, hanno subito ritardi. “La piscina dovrebbe essere pronta a settembre 2022” – spiega il primo cittadino.

Nella riunione di stamane si è fatto il punto anche sulla situazione pandemica e Baldino si è lasciato andare a una previsione ottimistica: “Dovremmo uscire dalla quarta ondata tra la fine di febbraio e la metà di marzo. Speriamo che non arrivino nuove varianti di Covid”. Merito della campagna vaccinale: “Le persone vaccinate con tre dosi sono 150mila, ne mancano 75mila. Un terzo ha preso il Covid nell’ultimo mese”.