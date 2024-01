A Villanova l’Arma incontra i cittadini. “In caso di dubbio chiamate sempre il 112”

“Gli agenti delle forze dell’ordine non chiedono mai soldi. Diffidate di chi vi si presenta a casa, indossando tute farlocche, spacciandosi per carabinieri, tecnici o operai. Se avete dubbi o sospetti, chiamate sempre il 112”. Così è stato detto nella sala consiliare del municipio di Villanova, l’altra sera, in occasione di un incontro informativo che l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Romano Freddi, ha organizzato per tutelare la popolazione da eventuali raggiri.

Ospiti del momento divulgativo sono stati: il maggiore Piero De Nicotera al comando della Compagnia di Fiorenzuola e il maresciallo Francesco Cutuli, comandante della stazione dei Carabinieri di Villanova.

Diversi i suggerimenti consegnati al pubblico presente, tra cui: non consegnare denaro a chi si presenta come avvocato o amico di una persona cara in difficoltà, non comunicare telefonicamente i propri dati o i dati delle proprie carte elettroniche, non rispondere a messaggi o mail in cui si chiede di aggiornare i propri dati, tenere sempre con sé, senza appoggiarli sui sedili posteriori o sul sedile del passeggero, i propri effetti personali (borse o borselli) quando si sale in auto soprattutto nei parcheggi dei centri commerciali, quando si esce di casa è importante chiudere ogni finestra, persiana e abbassare le tapparelle.