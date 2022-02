A Vigolzone alpini e Comune insieme per ricordare i caduti di Nikolajewka

Domenica scorsa, a Vigolzone, il gruppo locale degli alpini e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Argellati hanno commemorato i caduti della battaglia di Nikolajewka, combattuta il 26 gennaio 1943 dalle divisioni alpine sul fronte russo durante la seconda guerra mondiale.

Una cerimonia ristretta – senza la presenza dei cittadini e degli studenti, come lo scorso anno, nel rispetto delle normative anti-contagio – ma ugualmente sentita e in cui è stato ribadito l’impegno di continuare a ricordare e di trasmettere alle giovani generazioni l’amor patrio, che non è solo quello che spinge i militari a compiere il proprio dovere, ma è quello di ciascun cittadino a mettere il bene della comunità prima del proprio.

Si sono radunati davanti al monumento ai caduti della battaglia di Nikolajewka in piazza Serena, monumento che contiene la terra di Russia, voluto dal gruppo alpini di Vigolzone agli inizi degli anni ottanta per non dimenticare i giovani delle divisioni “Tridentina”, “Pusteria”, “Julia” e “Cuneense”.

