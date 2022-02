Scappa per non andare in un centro di accoglienza, 15enne ritrovato a Caserta

La polizia di Caserta ha rintracciato un 15enne di nazionalità egiziana che si era allontanato da Piacenza, dove era stato affidato ai Servizi sociali in attesa di essere collocato in un centro di accoglienza.

In particolare, gli agenti della Squadra Volante della questura campana hanno accertato che il minore era giunto a Caserta il 21 dicembre scorso, proveniente da Catanzaro, e si era reso poi irreperibile per sottrarsi all’affidamento alla Casa famiglia. L’adolescente è stato affidato ad una comunità della provincia casertana.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà