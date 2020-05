Minori scomparsi, oggi è la giornata internazionale. I numeri da chiamare

“Se pensi di incontrare qualcuno che non conosci bene, assicurati che ci sia sempre altra gente con te. Fai sapere sempre ad un adulto chi stai per incontrare e dove vuoi andare. Non condividere mai informazioni personali, foto o video di cui potresti pentirti”. Sono raccomandazioni fondamentali per la tutela della propria sicurezza, rivolte a bambini e ragazzi per la Giornata internazionale dei minori scomparsi che si tiene oggi. Un’occasione per tenere sempre alta l’attenzione su un fenomeno preoccupante e per far luce sui tanti pericoli a cui vanno incontro i bambini quando non hanno punti di riferimento certi e sicuri. Quest’anno una delle iniziative internazionali a cui ha preso parte la Polizia di stato è dedicata ai giovani con maggior disagio che potrebbero ricercare anche vie di fuga “virtuali”.

Perché “non è tutto come sembra” recita il volantino informativo fornito dalla Questura di Piacenza, nel quale sono evidenziati i recapiti da chiamare in caso di bisogno: i numeri telefonici 112 e 113 e il numero del Telefono azzurro 116000. Inoltre è possibile chiamare la Questura di Piacenza al numero 0523/397111.

C’e poi disponibile la app YouPol, attiva per ricevere segnalazioni di bullismo, spaccio di droga e reati di violenza domestica. Attraverso la app è possibile chiamare direttamente il 112 oppure trasmettere in tempo reale messaggi (anche multimediali) agli operatori della Polizia di Stato. Le segnalazioni, automaticamente georeferenziate, vengono ricevute dalle Sale Operative delle Questure.

Per chi non vuole fornire i propri dati, è prevista la possibilità di fare segnalazioni in forma anonima.

Le motivazioni che possono portare alla scomparsa di un minore sono varie: fughe da casa di adolescenti, sottrazioni di bambini da parte di un genitore, minori stranieri che si allontanano dagli istituti di accoglienza e casi più gravi di pericolo. Tutte le situazioni, qualunque siano le

circostanze, devono essere gestite senza ritardo e senza tralasciare nessuna possibilità di ricerca.

Nelle Questure esistono uffici specialistici dedicati ai minori: Gli Uffici Minori delle Divisioni Anticrimine, che hanno funzioni essenzialmente preventive e di Pronto Soccorso per il nucleo familiare in

difficoltà; le Sezioni presso le Squadre Mobili specializzate nelle indagini sullo sfruttamento dei minori.

“La ricorrenza del 25 maggio, giornata internazionale per i bambini scomparsi, è l’occasione per informare e sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica sul tragico fenomeno, garantire che nessun minore scomparso venga dimenticato e far sì che non vengano mai interrotte le ricerche – spiega il Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse Prefetto Silvana Riccio -. Al proposito viene dato il via ad una campagna di sensibilizzazione sul fenomeno dei minori scomparsi attraverso la promozione di un video tutorial realizzato dal suo ufficio in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sarà disponibile sulla pagina web del Commissario, presente sul sito del Ministero dell’Interno link

https://www.interno.gov.it/it/ministero/commissari/commissariostraordinario-governo-persone-scomparse. L’iniziativa è finalizzata a promuovere, sensibilizzare, e incentivare una fattiva collaborazione dei soggetti direttamente interessati al fenomeno e a sollecitare tutte le persone alla “cittadinanza attiva e a comportamenti virtuosi”, per dare un messaggio di speranza a tutte le famiglie che vivono il dramma della scomparsa di un proprio caro”.

BROCHURE 25 maggio 2020 GIORNATA MINORI SCOMPARSI