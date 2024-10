Hashish, bilancino, strumenti di confezionamento, soldi: 20enne arrestato per spaccio

Un 20enne italiano, di origine nordafricana, è stato arrestato dalla polizia, durante controlli svolti in centro città a Piacenza, in quanto colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane, già noto in quanto destinatario di diversi precedenti di polizia, soprattutto concentrati negli ultimi mesi, per reati inerenti le sostanze stupefacenti, contro il patrimonio e contro la persona aggravati dall’uso di arma da taglio, risultava destinatario della misura di prevenzione del divieto di accesso alle aree del centro urbano, provvedimento violato già in due precedenti occasioni.

Da una perquisizione, addosso al 20enne, sono emersi 20 grammi di hashish. In seguito, dopo una perquisizione effettuata presso la sua abitazione di residenza, sono stati rinvenuti e sequestrati un bilancino di precisione, ed altri strumenti utili al confezionamento della sostanza stupefacente, oltre a vari medicinali tra cui alcune pastiglie di oppiacei e 5.800 euro in contanti.

L’uomo è stato quindi arrestato, in attesa di rito direttissimo.