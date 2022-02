Solo 4 alunni a settembre. La scuola media di Ottone rischia di chiudere i battenti

E’ a rischio chiusura la scuola media di Ottone per carenza di alunni. Una minaccia che preoccupa l’intera comunità. Ieri sera il preside Luigi Garioni, il sindaco Federico Beccia, il capogruppo di minoranza Donato Beccia e i rappresentanti dei genitori si sono incontrati in municipio perché i conti demografici alla scuola media “Toscanini” non tornano più.

Sette studenti termineranno la terza media a giugno, per frequentare a settembre le superiori; solo uno passerà invece dalla quinta elementare alla prima media, senza riuscire a compensare quindi, da solo, i sette in uscita. E alle medie, dove è attiva una pluriclasse attualmente da undici alunni, resteranno così a settembre in quattro.

“Dobbiamo capire se ci autorizzano ad andare avanti pur con questi numeri, stiamo cercando una soluzione insieme”, spiega il dirigente scolastico Garioni. “Tutti noi genitori, insieme ai nostri ragazzi, siamo molto preoccupati, temiamo l’eventuale chiusura della nostra amata scuola”, spiegano i rappresentanti d’istituto. “Senza un servizio indispensabile come la scuola, questo paese è destinato a morire”. E il sindaco Beccia: “Come possiamo credere che un bambino di dieci anni vada a scuola a Bobbio, quando magari abita già a distanza da Ottone, in una frazione? Ci sono una trentina di chilometri di curve da Ottone a Bobbio, da certe frazioni sono almeno il doppio. Queste sono battaglie di civiltà. Se chiuderà la scuola di Ottone vorrà dire che questa società è destinata solo all’imbarbarimento”.

E intanto cresce anche la preoccupazione per le scuole superiori di Bobbio, il “San Colombano”. C’è tempo fino a giovedì per iscriversi alla prima classe che dovrebbe partire a settembre, ma al momento gli iscritti non sono sufficienti, anche se per poche unità.