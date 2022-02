Spaccio di droga tra Piacenza e Milano: 18 arresti della Guardia di finanza

Un giro di spaccio tra la provincia di Piacenza e l’hinterland milanese è stato stroncato dall’indagine condotta dalla Guardia di finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Piacenza. Diciotto persone sono state arrestate in base ai provvedimenti coercitivi (custodia cautelare e arresti domiciliari) emessi dal giudice per le indagini preliminari, devono rispondere di produzione, traffico, detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope in concorso tra di loro.

Le indagini sono partire dalla segnalazione di un tentativo di importazione di anfetamina tramite darknet utilizzando, per il recapito, il sistema postale. Successivi accertamenti hanno fatto emergere le attività illecite perpetrate da soggetti di varie nazionalità nel Piacentino e in Lombardia. Nel corso del servizio sono stati sequestrati cinque chili di marijuana e quantitativi ridotti di cocaina e hashish.